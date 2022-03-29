Ижевск, 29 марта, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Удмуртии с 24 февраля, с начала специальной военной операции России на Украине, в отношении активных участников протестных акций было составлено 20 протоколов. Об этом в ходе отчета перед депутатами Госсовета республики сообщил министр внутренних дел республики Максим Тихонов.

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Всего до настоящего времени в Ижевске состоялись 32 протестных акции, включая 27 одиночных пикетов. В них приняли участие 75 человек. Четыре протестные акции были проведены без получения необходимого согласования с органами власти.

«С учетом общественно-политических, социально-экономических и других проблем следует ожидать сохранения напряженной ситуации и быть готовыми к их возможному осложнению», — цитирует министра «Коммерсантъ-Ижевск».

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Ижевска привлечена к административной ответственности за дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации.

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