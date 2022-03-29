Москва, 29 марта, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Стала известна дата премьеры второго сезона российского сериала «Проект «Анна Николаевна». Информацию об этом 28 марта опубликовал портал Film.ru.

Скриншот YouTube Кадр из сериала «Проект «Анна Николаевна»

Так, выход продолжения проекта запланирован на 4 апреля 2022 года. Ожидается, что новые серии раскроют историю полицейского Андрея Пожарского в исполнении актёра Антона Филипенко.

Напомним, что премьера первого сезона сериала «Проект «Анна Николаевна» состоялась 26 марта 2020 года в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск». Главные роли в проекте сыграли Зоя Бербер, Антон Филипенко и Сергей Гармаш.