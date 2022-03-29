София, 29 марта, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В ходе спецоперации болгарских правоохранительных органов, проведенной в городе Бургас на юго-востоке Болгарии, перекрыт крупный канал по перевозке наркотиков в Турцию. Об этом 29 марта сообщает софийский информационный портал News.bg.

(сс)apoltix Полиция Болгарии

По предварительным данным, обвинение предъявлено трем гражданам Болгарии и одному турецкому гражданину. Предполагается, что в течение последних нескольких лет указанная группа регулярно переправляла в Турцию наркотические средства.

В ходе задержания в доме у главного подозреваемого лица обнаружили около 750 тыс. левов ($421 тыс.), а в принадлежащем ему автофургоне — 6,5 кг наркотиков. Ведется следствие.

Если вина подозреваемых будет доказана в суде, каждому из них грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.