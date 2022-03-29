Новосибирск, 29 марта, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Донецкой и Луганской Народным Республикам очень важно получить гуманитарную помощь, поэтому в Новосибирской области организован сбор продуктов питания, средств первой необходимости и денежных средств. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников в ходе встречи с представителями общественных организаций сегодня, 29 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

«Мы понимаем, что крайне важно оказать помощь в восстановлении социальной инфраструктуры, которая на этих территориях во многом разрушена или изношена. Мы понимаем, что скоординированно, с соблюдением мер безопасности, однозначно потребуются медики, социальные работники, коммунальщики, строители. Поэтому предлагаю и по линии «Единой России», обращаюсь к партнерам из других общественных организаций, поддержать инициативу новосибирцев, сформировать отряд желающих поехать добровольцами и помочь нашим братьям на Донбассе в налаживании мирной жизни», — сказал Травников.

Отметим, что с 26 февраля в Новосибирской области работают 22 пункта сбора гуманитарной помощи, дополнительные пункты открыты в торговых центрах.