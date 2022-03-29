Ярославль, 29 марта, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров призвал снизить давление на бизнес со стороны правоохранительных органов. Об этом он сказал во время ежегодного доклада в Ярославской областной думе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pxhere.com Каток

Вопрос о том, насколько остро стоит проблема, задал депутат облдумы Александр Гончаров («Единая Россия»). Как выяснилось, вопрос актуален.

«Почти каждое десятое письменное обращение, 9,4%, касается уголовного преследования предпринимателей. В стране создалась парадоксальная ситуация: президент Российской Федерации, председатель Правительства заявляют о том, что насильственные действия, уголовное преследование предпринимателей будут снижаться. Однако контрольно-надзорные структуры стали меньше вредить бизнесу, чем силовые структуры», — рассказал Альфир Бакиров, уточнив, что речь идёт о Ярославской области.

В качестве примера бизнес-омбудсмен привёл историю бывшего президента Ярославской торгово-промышленной палаты, директора «Завода дорожных машин» в Рыбинске Павла Кузнецова. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кузнецова обвиняют в мошенничестве при получении государственных субсидий на производство отечественной техники. По мнению следствия, новые машины состояли по большей части из китайских деталей. По словам Альфира Бакирова, дело обстояло иначе.

«Он в Китае увидел дорожные катки, строительную технику, привёз их и создал по образцу такие же катки у нас. При этом получал ту помощь, которая есть от Минпромторга Российской Федерации. Я хочу сказать следующее — за время суда, за три с половиной года, Минпромторг менял свою позицию четыре раза. Мои юристы вплоть до Конституционного суда дошли. На мой взгляд, в условиях кризиса, который сейчас происходит, такие дела надо прекратить», — сказал Альфир Бакиров.

Ситуацию с уголовным преследованием Кузнецова уполномоченный назвал «перекосом».

"Парадоксальная ситуация: человек создал новое высокотехнологичное производство, с нуля. Вначале было 70 рабочих, потом 110 рабочих, со средней зарплатой от 70 тысяч рублей и выше. Есть рабочие, которые получают по 110, по 120 — узкие специалисты в Рыбинске. Человек создал абсолютно конкурентное производство, где у него каток стоит 6 миллионов рублей, а у его конкурентов, даже у китайцев — 10 миллионов рублей. Человек мог поставлять на всю страну. В результате предприятие оказалось на грани банкротства. Ему выставили возврат денег в государственную казну почти 400 млн рублей. С чем мы категорически не согласны. В первых письмах Минпромторга такого запрета не было — на копирование китайской продукции запрета не было. Этот запрет появился уже в ходе судов. Что плохого, что он скопировал?», — сказал Бакиров.

По словам уполномоченного, в Ярославской области есть и другие подобные примеры.