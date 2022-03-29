Москва, 29 марта, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Ситуация в российской экономике стабилизируется, и государство найдет способ поддержать IT-специалистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил доцент кафедры информатики МФЮА Дмитрий Гончаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Программист

«IT-специалисты, уехавшие в последний месяц, — это в большинстве своём люди, работавшие на аутсорсинге и получавшие зарплату через PayPal и другие международные платежные системы, которые сейчас или недоступны, или доступ к ним сильно ограничен. Если будет решен вопрос о надежном способе перевода им средств от зарубежных компаний, то они вернутся, — сказал Гончаров. — Какое-то количество выехавших столкнется с бытовыми проблемами и проявлениями ксенофобии от страны временного пребывания и также вернется домой. Кто захотел уехать, тот уже уехал, но проблемы с растущими процентами по кредитам и ипотеке заставят айтишников продолжить искать варианты».

Гончаров заявил о том, что ситуация в экономике РФ вскоре стабилизируется, а государство найдет новые меры поддержки айтишников: льготные ипотеки, отсрочки от армии, бюджетные места в вузах и другие.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти РФ утвердили условия отсрочки от армии для IT-специалистов.