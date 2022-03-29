Ярославль, 29 марта, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров предложил скорректировать условия конкурсов по определению перевозчиков общественного транспорта в Ярославле. Об этом бизнес-омбудсмен заявил на пленарном заседании областной думы 29 марта.

Автобус в Ярославле

Вопрос о реализации транспортной реформы в Ярославле уполномоченному задал депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.

«Транспортная реформа для Ярославля актуальна до сих пор. Целиком поменялась транспортная схема, были выдворены на задворки местные перевозчики. Ко мне лично поступают обращения людей, что услуги по перевозкам некачественные, автобусы ходят без графика. Сами транспортные средства старые. К вам наверняка обращаются предприниматели. Какие надо предпринимать действия, чтобы местные перевозчики могли вернуться на рынок и чтобы люди получали качественную услугу?— поинтересовался депутат Эльхан Мардалиев.

Аппарат уполномоченного действительно рассматривал обращения ярославских перевозчиков и занимался транспортной реформой в Ярославле.

«Городские власти, затеяв эту реформу, по сути дела ее провалили. Абсолютное большинство предпринимателей из Ярославля потеряло свой бизнес. Только 3−4 организации смогли вписаться в виде субарендаторов или субподрядчиков. В ноябре перевозчики обратились ко мне, чтобы в июне 2022 года войти в новые конкурсы. Я направил соответствующее обращение в адрес правительства Ярославской области. Ответа не получил… Вообще эту ситуацию спас только Евраев, своим волевым решением, что придут сторонние перевозчики. Иначе, нас ждал бы в городе коллапс. Он уже нарастал на тот момент. И какие машины у перевозчиков есть, такие и есть», — пояснил ярославский бизнес-омбудсмен.

Впереди летом 2022 года должны пройти новые конкурсы по работе общественного транспорта в Ярославле. Уполномоченный предлагает изменить их условия.

«Надо допустить наших предпринимателей. И второй момент — лоты сделать не по 50 машин, а хотя бы по 10. Тогда представители малого бизнеса смогут принять участие в конкурсе. Местные перевозчики в большинстве потеряли лизинговые машины, свою базу, своих рабочих, возможность участия на этом рынке. Они пытаются вернуться сгруппировавшись», — сказал региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Альфир Бакиров.

Также среди предложений уполномоченного — пятилетний срок действия договора на перевозки, исключение из части лотов автобусов большой вместимости и регистрация перевозчиками-участниками конкурса обособленного подразделения или филиала в Ярославле.