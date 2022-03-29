Стамбул, Турция, 29 марта, 2022, 12:27 — ИА Регнум. На переговорах России и Украины в Стамбуле обсуждались пытки российских военнослужащих, попавших в плен. Об этом 29 марта заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

Kremlin.ru Владимир Мединский

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«Мы заявили протест в отношении появившихся видеозаписей с издевательствами над пленными российскими военнослужащими. Этот протест украинской сторон принят. Они пообещали принять самые жёсткие меры, если первыми их поймают», — сказал Мединский.

Он пояснил, что также возможен сценарий, по которому пытавшие окажутся в руках российских Вооружённых сил.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма пообещал найти и наказать украинских нацистов, устроивших пытки пленных российских солдат.