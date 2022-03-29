Париж, 29 марта, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Согласно исследованию фирмы Astarès, если Европейский союз увеличит свои военные расходы до 2% ВВП, результатом для французской экономики станет создание 60 000 рабочих мест, 5,2 млрд евро добавленной стоимости и более 1,6 млрд евро социальных и налоговых поступлений, передает BFM TV.

Наиболее современный французский истребитель Rafale

Экспорт оружия во Франции может быть увеличен за счет желания стран Европейского союза достичь 2% своего ВВП на военные расходы. Увеличение военных расходов стран ЕС приведет к росту экспорта Франции на 7,2 млрд евро.

Как поясняют авторы исследования, увеличение военного экспорта в Европу предполагает увеличение активности французских компаний.

Напомним, экспорт вооружений Франции вырос на 59% в период с 2017 по 2021 год. Франция стала третьим по величине экспортером вооружений в мире после США и России.