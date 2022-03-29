Магас, 29 марта, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Ингушетии летом 2022 году будет открыт первый в республике оптово-распределительный центр. Строительство, начатое два года назад, уже почти завершено, открытие запланировано на июнь, сообщил заместитель министра сельского хозяйства Илез Келигов.

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Он отметил, что задача центра, который поручил создать глава республики Махмуд-Али Калиматов, в обеспечении продовольственной безопасности в Ингушетии. В центре будут проводиться регулярные выставки произведенных в регионе товаров, а также ярмарки, где можно будет приобрести товары местных производителей по минимальным ценам.

«Цены здесь будут намного ниже рыночных, примерно процентов на 20−25. Здесь будет реализовываться сельскохозяйственная продукция, рыба, мясо, колбасы, консервы, овощи и борщевой набор. Это все позволит нам стабилизировать цены, повысить конкурентоспособность», — цитирует замминистра ТАСС.

Ждут в центре и приезжих поставщиков продуктов питания. Для их размещения построено 30 гостиничных номеров и 25 боксов, а также овощехранилище.