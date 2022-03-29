Москва, , 12:24 — REGNUM Россия продолжит спецоперацию по защите ДНР и ЛНР до достижения поставленных целей. Об этом в ходе селекторного совещания заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу Mil.ru

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«Российские Вооруженные силы продолжат специальную военную операцию до достижения поставленных целей», — сказал Шойгу.

По его словам, российские военные активно оказывают гуманитарную помощь населению ЛНР, ДНР «и, безусловно, Украины»: «Уже проведены 684 гуманитарные акции. В 210 населённых пунктов доставлено 6 079 тонн грузов».