Москва, , 12:23 — REGNUM Апелляцию на отстранение российских спортсменов от международных соревнований подал Союз биатлонистов России (СБР) в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом 29 марта сообщил глава СБР Виктор Майгуров.

Биатлонисты (сс) MEINE HEIMAT

«СБР подал в СAS апелляцию на первое решение об отстранении российских биатлонистов», — цитирует Майгурова ТАСС.

Напомним, 2 марта Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта IBU приостановил членство СБР в организации.

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