Маунтин-Вью, США, 29 марта, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Администрация видеосервиса YouTube тестирует систему эмодзи, члены ограниченной группы пользователей могут ставить их в определённые моменты видео. Об этом 29 марта сообщает портал Engadget.

(сс) Esther Vargas Youtube

В рамках этой новой системы в разделе комментариев добавлена отдельная панель, на которой отражается реакция зрителей. Издание отметило, что подобные функции уже присутствуют в том же Twitch.

«Тест также покажет вам, на какие моменты реагируют другие зрители (которые будут анонимными — мы не будем показывать, кто отправил определённую реакцию). Мы тестируем несколько наборов реакций и будем добавлять или удалять реакции в зависимости от того, как пройдет эксперимент!» — написал представитель YouTube.

Отметим, что далеко не всегда функции, которые тестирует YouTube, остаются в итоге навсегда на основной платформе. Например, в апреле 2021 года администрация сервиса тестировала функцию комментариев с временными метками в стиле SoundCloud, однако в итоге она не была добавлена.