Москва, , 12:21 — REGNUM Россия следит за заявлениями лидеров ряда стран НАТО о планах по поставкам самолётов и систем ПВО на Украину. Об этом в ходе селекторного совещания заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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«Отслеживаем заявления лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставлять самолёты и системы ПВО на Украину. В случае их реализации адекватно прореагируем», — сказал Шойгу.

Он назвал безответственной позицию Запада, поставляющего летальное оружие Украине: «Его бесконтрольная раздача населению и наёмникам только усугубляет ситуацию и в дальнейшем может создать угрозу для самих европейцев».