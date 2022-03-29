Чебоксары, , 12:20 — REGNUM В городе Канаше в Чувашии вынесен приговор в отношении зачинщиков массовой драки. Виновными признали шестерых человек, все они получили реальные сроки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Драка Иван Шилов © ИА REGNUM

Массовая драка произошла 25 мая 2021 года в Канаше. По данным правоохранителей, группа молодёжи решила «наказать» местного жителя, ранее причинившего вред здоровью их знакомому, и пришла в кафе, где находился «обидчик» вместе с другом.

«Под предлогом разговора их вывели во двор, где нанесли им множество ударов по голове и телу», — говорится в сообщении.

На скамье подсудимых оказались шесть человек. В надзорном ведомстве отмечают, что фигуранты уголовного дела признали вину частично.

Злоумышленников признали виновными в причинении тяжкого и среднего вреда здоровью, совершённом группой лиц (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ; пп. «г, д» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Они получили от одного года и двух месяцев лишения свободы до четырёх лет и шести месяцев реального срока. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года в Батыревском районе Чувашии предотвращена массовая драка между жителями двух деревень. По итогам разбирательств было составлено 45 административных протоколов.

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