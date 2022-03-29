Москва, 29 марта, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Проект постановления Госдумы по вопросу приостановки членства России во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) разработали депутаты от СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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"В связи с возбуждением парламентского расследования обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, и наличием публичной информации о сотрудничестве ВОЗ с данными биологическими лабораториями, предлагается рекомендовать правительству РФ приостановить действие Соглашения о сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения до момента окончания парламентского расследования», — говорится в проекте постановления.

11 марта 2022 года ВОЗ в письме информационному агентству Reuters сообщила, что в течение нескольких лет сотрудничала с украинскими лабораториями в сфере общественного здравоохранения.

«Также известно, что ВОЗ настоятельно рекомендовала минздраву Украины и другим ответственным органам уничтожить особо опасные патогены для предотвращения возможных утечек. Когда именно прозвучал этот призыв и выполнила ли его Украина, ВОЗ не уточнила», — отметил Миронов.

По информации Минобороны России, 24 февраля сотрудники украинских биолабораторий уничтожили особо опасные патогены. Среди них якобы были возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней, которые, по предварительным данным, могут вызывать болезни у представителей славянских национальностей. Информацию о существовании лабораторий на слушаниях в Конгрессе США также подтвердила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Кроме того, раскрыть информацию о лабораториях в начале марта этого года потребовал МИД КНР.

«По соглашению со Всемирной организацией здравоохранения российское правительство должно оказывать содействие ВОЗ в сборе и обработке различной информации. Считаю, что сотрудничество в рамках данного соглашения может повлиять на ход проведения парламентского расследования. Ведь одна из сфер деятельности этой международной организации — это как раз развитие медико-биологических исследований, а главные спонсоры ВОЗ хорошо известны. Среди них США, Великобритания, Германия, Япония, фонд Билла и Мелинды Гейтс, Альянс по вакцинам GAVI. То есть страны и фонды, недружественные по отношению к России», — подчеркнул Миронов.

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