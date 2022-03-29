Москва, 29 марта, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Одной из причин подорожания в РФ сахара стала заморозка его цен в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

«Рост цен на сахар вызван несколькими причинами, в первую очередь небывалым всплеском ажиотажного спроса, — сказала Долгова. — Во-вторых, долгосрочными последствиями заморозки розничных цен на сахар в 2021 году, когда производителей обязали поставлять сахарный песок в розничную торговлю по твердым оптовым ценам. С начала февраля 2022 года производители получили возможность реализовывать сахар в розничные магазины по свободным оптовым ценам, что ожидаемо способствовало их росту. Так, по данным системы мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности РФ, на 23 марта 2022 года цена промышленных производителей на сахар белый свекловичный выросла на 13,2% за неделю».

При этом она обратила внимание, что на мировых рынках цены на сахар также растут.

«На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже за эту же неделю котировки на сахар-сырец увеличились на 3,7% за неделю, — отметила Долгова. — В настоящее время основным инструментом регулирования потребительских цен на сахар является антимонопольное регулирование, в рамках которого органы ФАС выносят предупреждения поставщикам и розничным продавцам о нарушениях, связанных с завышением цен или созданием искусственного дефицита».

Как полагает экономист, в сложившихся условиях в РФ рост потребительских цен может продолжиться еще некоторое время, а затем замедлится.

«В дальнейшем изменения розничных цен на сахар-песок, скорее всего, будет находиться в пределах продовольственной инфляции», — подытожила Долгова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ФАС возбудила дело в отношении одного из производителей сахара.