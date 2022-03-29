Москва, 29 марта 2022, 12:19 — REGNUM Россия ответит на поставки НАТО на Украину самолётов и средств противовоздушной обороны, заявил 29 марта министр обороны России Сергей Шойгу.
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Шойгу предупредил, что в случае поставок НАТО на Украину самолётов и ПВО Россия адекватно отреагирует.
Как сообщало ИА REGNUM, члены Североатлантического альянса по-разному смотрят на ситуацию на Украине, информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Входящие в блок государства придерживаются различных мнений о том, нужны ли переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также какое оружие следует направлять на Украину.