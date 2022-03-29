Саратов, 29 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Доследственная проверка организована в речном порту города Саратова после возгорания буксира. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

64.mchs.gov.ru Возгорание грузового буксира в Саратове

Ночью 29 марта на буксире, пришвартованном к причалу в районе поселка Юриш города Саратова, произошло возгорание. Пожар потушен, разлива нефтепродуктов нет. Угрозы окружающей среде не зафиксировано. В результате возгорания один человек получил ожог, пострадавшему оказана медицинская помощь.

ИА REGNUM напоминает, возгорание недействующего грузового буксира произошло на территории ООО «Стройотряд».

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