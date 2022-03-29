Санкт-Петербург, 29 марта, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Учреждения культуры Санкт-Петербурга собрали и направили 2,5 тонны гуманитарной помощи жителям, вынужденно покинувшим территорию Донецкой и Луганской народных республик, и прибывшим на территорию России в экстренном порядке. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе комитета по культуре Северной столицы.

Vk.com/kkultspb Гуманитарная помощь от деятелей культуры Петербурга (на фото: народный артист России, худрук театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Юрий Александров)

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Помочь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, вызвались представители самых разных профессий, в том числе и сотрудники учреждений культуры Петербурга.

«Коллективы Михайловского театра, театра «Санктъ-Петербургъ Опера», Кукольного театра сказки, Театра марионеток им. Е.С. Деммени, ТЮЗа имени Брянцева, музея-памятника «Исаакиевский собор» сформировали и укомплектовали наборы с предметами первой необходимости, — рассказали в ведомстве. — К акции по сбору гуманитарной помощи присоединились и сотрудники комитета по культуре».

Продукты питания, средства личной гигиены, антисептики, постельные принадлежности, а также одежда для взрослых и детей — в общей сложности в Центр международных гуманитарных связей Санкт-Петербурга передано более 2,5 тонн полезного груза.

«Городские театры, музеи, школы искусств и другие учреждения культуры продолжают сбор гуманитарной помощи», — уточнили комитете по культуре.