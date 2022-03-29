Игра в геополитику с Россией дорого обойдётся Британии — The Independent
Лондон, 29 марта, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Великобритании предстоят трудные времена из-за антироссийских санкций, пишет The Independent со ссылкой на отставного генерала ДжонатанаШоу.
Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»
По его словам, при попытке Британии освободиться от влияния Москвы, в частности, запретив импорт пшеницы и нефти, уровень жизни населения станет «намного хуже».
Бывший военный убежден, что многие британцы, как и правительство, имеют неверное представление о серьезности последствий «новой холодной войны» с Россией.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство России в Лондоне назвало новые британские санкции выражением слепой ярости. Дипломаты отметили, что Британия показала себя ненадежным партнером, на которого нельзя положиться.