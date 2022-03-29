Лондон, 29 марта, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Великобритании предстоят трудные времена из-за антироссийских санкций, пишет The Independent со ссылкой на отставного генерала ДжонатанаШоу.

(сс) Lars Plougmann Тауэрский мост. Лондон, Великобритания

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По его словам, при попытке Британии освободиться от влияния Москвы, в частности, запретив импорт пшеницы и нефти, уровень жизни населения станет «намного хуже».

Бывший военный убежден, что многие британцы, как и правительство, имеют неверное представление о серьезности последствий «новой холодной войны» с Россией.

«Мы решили, что в отношении России мы будем играть в геополитику, а не в экономику, и за это придется дорого заплатить. Мы должны четко понимать это», — подчеркнул генерал, призвав подготовить психологически население Британии к долгосрочному снижению уровня жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство России в Лондоне назвало новые британские санкции выражением слепой ярости. Дипломаты отметили, что Британия показала себя ненадежным партнером, на которого нельзя положиться.