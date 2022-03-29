Пермь, 29 марта, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Пермский край получит значительную господдержку, чтобы не допустить повышений цен на хлеб. Информация об этом опубликована на портале government.ru.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пшеничный хлеб

Прикамью из федерального бюджета выделили 66 млн рублей. Регион вошло в число субъектов России, которые получили наибольшую господдержку.

Деньги уже поступили в регион. Пермские власти должны оперативно подготовить нормативные акты для распределения субсидий предприятиям и покрытия их издержек. Цены на хлеб должны быть зафиксированы уже в ближайшее время.

Производить хлеб стало дороже из-за роста цен на сырье. Для двух видов социально значимого хлеба предлагается добровольное обнуление наценки торговых сетей.

Для стабилизации цен на хлеб правительство уже выделило регионам 2,5 млрд рублей из федерального бюджета. «Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года», — сказала заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко.