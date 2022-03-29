Москва, , 12:17 — REGNUM Боевой потенциал ВСУ в результате спецоперации России по защите ДНР и ЛНР существенно снижен. Об этом в ходе селекторного совещания заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу Mil.ru

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«Вначале о ходе специальной военной операции российских Вооруженных сил на территории Украины. В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил», — сказал Шойгу.

По его словам, это позволяет «сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса».