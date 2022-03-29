Москва, 29 марта, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Кадры действий военной полиции на блокпосту в Черниговской области Украины опубликованы Министерством обороны России. Также показано вооружение, изъятое из гражданских автомобилей.

Function.mil.ru Военная полиция РФ

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Один из военнослужащих рассказал о задачах этой службы. Сводные отряды военной полиции обеспечивают правопорядок на блокпостах и охраняют гуманитарные грузы, кроме того, в рабочих группах участвуют представители администраций муниципальных образований по взаимодействию с мирным населением.

Военный полицейский также рассказал о недавнем случае. На блокпосту остановили автомобиль с двумя мужчинами. При проверке у них обнаружили произведённый за рубежом гранатомёт и три автомата. Мужчин задержали для выяснения обстоятельств.

Военнослужащие отмечают, что каждый день через блокпост проезжают по 20−30 гражданских автомобилей. Все автомобили и пассажиры проходят досмотр, проверку документов. На посту люди могут получить продовольственную и медицинскую помощь.

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