Томск, , 12:17 — REGNUM Около 200 обращений поступило от томичей в региональной управление Федеральной антимонопольной службы из-за сложностей с покупкой сахара в магазинах. Об этом заявил руководитель управления Вадим Алиев, сообщает портал VTomske.

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По его словам, многие покупатели жалуются, что сахаром торгуют из-под полы или по предварительной записи.

«Но по таким фактам антимонопольный орган не может принять меры реагирования. Информация была передана в иные органы, в том числе в прокуратуру», — отметил он.

Алиев добавил, что цены на сахар в регионе одни из самых низких в Сибири. Всего в феврале-марте в область поступило около 500 тыс. тонн сахара, две трети из которых ушли на кондитерские фабрики, остальное — в магазины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник департамента потребительского рынка областной администрации Наталья Забавнова объяснила, когда цены на сахар начнут снижаться.

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