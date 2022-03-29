Минск, 29 марта, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Межпарламентская ассамблея (МПА) СНГ за прошедшие годы приобрела широкое признание как авторитетная международная парламентская организация. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Флаг Белоруссии

В своём послании к участникам торжественного заседания совета МПА СНГ по случаю 30-летия организации в Алма-Ате, которое зачитала председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова, белорусский лидер подчеркнул важную роль организации в развитии диалога на постсоветском пространстве.

Лукашенко считает, что реализуемые под эгидой МПА СНГ гуманитарные проекты позволяют укрепить братские отношения между народами Содружества, сохраняется их историческая общность.

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«Убеждён, что МПА СНГ будет и в дальнейшем содействовать развитию всестороннего взаимодействия наших стран и народов, поддержанию мира и безопасности на евразийском континенте», — цитирует ТАСС президента Белоруссии.

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Напомним, МПА СНГ основана 27 марта 1992 года в Алма-Ате (Казахстан). Соглашением, подписанным главами парламентов Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Российской Федерации, МПА была учреждена как консультативный орган для подготовки проектов законодательных документов, представляющих взаимный интерес. В 1993—1995 годах членами МПА стали Азербайджан, Грузия и Молдавия, а в 1999 году — Украина. В настоящий момент Узбекистан не является членом МПА СНГ.