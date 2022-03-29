Терский район, Кабардино-Балкария, , 12:17 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в скором времени окажется на скамье подсудимых подозреваемый в совершении убийства из корыстных побуждений. Вместе со своим подельником обвиняемый в августе 1994 года напал на мужчину, убил его, похитил 50 млн рублей и скрылся, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Убийство

Убийство было совершено в селе Дейское Терского района 27 лет назад. Одного из подозреваемых в разбойном вооруженном нападении удалось привлечь к суду в 2004 году. Ему назначили наказание виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. А его подельник скрывался, пока в декабре 2021 года его не задержали сотрудники правоохранительных органов.

По обвинению в умышленном убийстве из корыстных побуждений и нападении с целью хищения чужого имущества, сопряженном с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, совершенном по предварительному сговору группой лиц с применением оружия подозреваемый предстанет перед Верховным судом Кабардино-Балкарии.