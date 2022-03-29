Москва, , 12:16 — REGNUM Более половины бизнесменов в России (52%) уверены, что в их отрасли ситуация вернется в нормальное состояние через 1−2 года, среди женщин-предпринимателей — 56%, среди молодых бизнесменов — 63%, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

Рабочий стол начинающего бизнесмена Pixabay.com

По мнению 41% предпринимателей, больше остальных страдают от экономических ограничений две сферы бизнеса — оптовая/розничная торговля и услуги для населения.

На втором месте в рейтинге пострадавших — сфера услуг для населения (её назвали 27% представителей бизнеса), на третьем — транспортно-логистическая отрасль (17%).

Менее остальных сфер экономики из-за новых санкций страдают сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых (назвали 5% предпринимателей) и сфера услуг (3%).

Опрос проведён в марте 2022 года. Опрошены 500 представителей малого и среднего бизнеса в основных отраслях экономики во всех федеральных округах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, нет ничего надёжнее, чем вкладывать средства в собственную страну, заявлял президент России Владимир Путин.

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