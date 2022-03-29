В калужских стационарах соцобслуживания продлевают активное долголетие
Калуга, 29 марта, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках программы «Активное долголетие» национального проекта «Демография» в стационарных организациях соцобслуживания созданы условия для улучшения качества и продолжительности жизни людей старшего поколения. Об этом 29 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на директора Нагорновского дома социального обслуживания Юлию Сафронову.
На базе Нагорновского дома социального обслуживания проживающие регулярно участвуют в оздоровительных мероприятиях. Еженедельно проводятся занятия по скандинавской ходьбе, на кардиотренажерах, с гимнастическими палками, в плавательном бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер», по шашкам, шахматам и дартс. Всё это улучшает уровень жизни людей пожилого возраста.