Калуга, 29 марта, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках программы «Активное долголетие» национального проекта «Демография» в стационарных организациях соцобслуживания созданы условия для улучшения качества и продолжительности жизни людей старшего поколения. Об этом 29 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на директора Нагорновского дома социального обслуживания Юлию Сафронову.

Фото министерства труда и социальной защиты Калужской области Проживающие в Нагорновском доме социального обслуживания регулярно участвуют в оздоровительных мероприятиях

На базе Нагорновского дома социального обслуживания проживающие регулярно участвуют в оздоровительных мероприятиях. Еженедельно проводятся занятия по скандинавской ходьбе, на кардиотренажерах, с гимнастическими палками, в плавательном бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер», по шашкам, шахматам и дартс. Всё это улучшает уровень жизни людей пожилого возраста.

«Пассивный образ жизни ускоряет процессы старения, ослабляет организм. Для того, чтобы оставаться бодрым и здоровым, надо быть активным. Но активность должна быть правильная с точки зрения режима, рациона, отказа от вредных привычек. Должны присутствовать факторы, способствующие позитивному мышлению. Мы со своей стороны создаем благоприятные условия для этого — здоровую среду и обширный круг направлений для активности», — отметила Юлия Сафронова.