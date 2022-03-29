Волгоград, , 12:18 — REGNUM Уголовное дело о взяточничестве при реализации услуг электрических сетей возбуждено в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 марта в пресс-службе СУ СК по региону. Следователи также проверяют версию о хищении электроэнергии для производства криптовалюты.

Счётчик Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным СК, в декабре 2020 года бизнесмен предложил ведущему инженеру группы учёта электроэнергии одной из крупнейших электросетевых компаний региона за ежемесячную взятку занижать показания приборов учёта. С января по июль 2021 года энергетик получил от коммерсанта в общей сумме около 200 тысяч рублей. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о даче и получении взятки, фигуранты заключены под стражу.

Следствие выявляет другие эпизоды коррупционной деятельности подозреваемых, связанные с незаконным обеспечением электроэнергией так называемых «майнинговых ферм».