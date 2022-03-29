Дейр-эз-Зор, Сирия, , 12:14 — REGNUM Вертолеты ВВС США высадили десант в окрестностях города Дибан на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает официальное информационное агентство SANA.

Вертолёты армии США U.S. Army

По данным журналистов, инцидент произошёл утром 29 марта.

Перед началом операции город был блокирован с нескольких направлений. По данным журналистов, американские военные, высадившись в городской застройке, открыли беспорядочную пальбу, в результате чего погиб один местный житель.

Также, отмечают журналисты, военные США похитили нескольких местных жителей, которые были увезены на одну из баз в восточной Сирии.