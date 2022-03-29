Вашингтон, 29 марта, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Американский рэп-музыкант $not (Эди Эдуард) опубликовал видео на сингл 5AM. Выход ролика состоялся на YouTube-канале артиста вечером 28 марта.

Скриншот YouTube $not

По сюжету клипа, артист вместе с возлюбленной перемещается по большому городу ночью, а позже зачитывает строчки из композиции посреди загадочного пустыря. Съёмки работы проходили на территории США.

Напомним, что 11 февраля 2022 года $not выпустил новый альбом под названием Ethereal. Одной из песен, вошедших в пластинку, стала 5AM.