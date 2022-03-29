Кемерово, 29 марта, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Новосибирской области с середины 2022 года начнёт действовать механизм поддержки предпринимателей до 25 лет. Начинающие бизнесмены смогут получить от 100 до 500 тыс. рублей господдержки.

Agency-kaluga Малый бизнес

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«Малое и среднее предпринимательство играет ключевую роль в новой экономической ситуации. Мы поставили перед собой цель диверсификации экономики региона, и в этом нам помогут молодые предприниматели, которые более мобильно откликаются на нововведения, — прокомментировал ситуацию губернатор региона Сергей Цивилёв. — Сегодня в секторе МСП занято более 280 тысяч человек или каждый четвертый занятый в экономике Кузбасса. В перспективе довести удельный вес малого и среднего бизнеса в налоговых доходах бюджета региона до 50%».

Он подчеркнул, что новый механизм поддержки — важное решение, которое поможет в реализации планов развития бизнеса.