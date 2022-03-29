София, 29 марта, 2022, 12:09 — ИА Регнум. За последние несколько дней в Болгарии у переселенцев с Украины угнали несколько автомобилей премиум-класса. Об этом 29 марта со ссылкой на данные болгарского МВД пишет софийская газета «Факты».

(сс)apoltix Полиция Болгарии

Согласно официальной информации, наиболее громкие соответствующие преступления были зафиксированы в Несебре, Варне, Бургасе и в других городах страны. Общая стоимость похищенного движимого имущества исчисляется сотнями тысяч долларов.

По некоторым данным, в регионе активизировались представители международных преступных группировок, ранее специализирующиеся на кражах машин у выходцев из РФ и Молдавии. Как утверждают в болгарском министерстве внутренних дел, по каждому факту угона проводится расследование.