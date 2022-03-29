Донецк, 29 марта, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Донецкий город Горловка оказался под обстрелом вооружённых формирований Украины. Об этом 29 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

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В 11:35 с украинских позиций в населённом пункте Шумы был открыт огонь из миномёта по посёлку шахты 6/7 в Горловке. Всего выпущено четыре мины калибром 120 мм.

Ранее 29 марта украинские войска уже обстреливали Горловку, в результате получила ранение мирная жительница.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в ДНР пострадали в результате украинских обстрелов 58 мирных жителей.