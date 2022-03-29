Уфа, , 12:11 — REGNUM Экс-главу сельсовета в Башкирии обвинили в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

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По версии следствия, с сентября 2017 года по декабрь 2020 года фигурант уголовного дела зная, что ему запрещено заниматься предпринимательством, незаконно организовал регистрацию знакомых в налоговом органе в качестве юридического лица и индивидуального предпринимателя.

В материалах дела указано, что в последствии от имени аффилированных фирм он подавал заявки на участие в электронных торгах на выполнение муниципальных услуг и намерено уменьшал цену контрактов для признания подставных лиц победителями.

«Впоследствии руководитель органа местного самоуправления вносил изменения в документацию и завышал стоимость сделки на допустимые законодательством 10 процентов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что всего за указанный период между сельсоветом и организациями было заключено четыре контракта на общую сумму в размере 2,5 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый признал. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Отмечается, что материал по факту получения доходов от незаконных действий выделен в отдельное производство.