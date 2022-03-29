Богота, 29 марта, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Колумбийская группировка Águias Negras предупредила о намерении убить «всех, кто препятствует её целям» и перечислила имена общественных деятелей, правозащитных организаций и политиков, которые первыми попадут под удар. В списке оказалась и кандидат на пост вице-президента Колумбии Франсиа Маркес. Об этом 28 марта сообщило новостное агентство Brasil de Fato.

Флаг FARC

В ответ на распространение угроз правительство департамента Каука ввело в регионе комендантский час. Эскалацию насилия связывают с приближением президентских выборов, назначенных на 29 мая 2022 года.

В ночь на 26 марта преступники подорвали полицейский участок на юге Боготы, в результате чего два человека погибли и ещё 34 пострадали. Ответственность на себя взял 33-й фронт группировки ФАРК, согласно их заявлению, взрыв был «празднованием» годовщины убийства партизанского лидера Мануэля Маруланда.

Некоторые правозащитники называют усиление конфликта между правительством и преступными группировками тактикой правых, направленных на распространение панических настроений и увеличение их популярности на грядущих выборах.