Магас, , 12:07 — REGNUM В Ингушетию из столицы России снова можно будет летать самолетами «Аэрофлота». Компания возобновила перелеты 27 марта. Рейсы будут выполняться ежедневно из аэропорта Шереметьего в аэропорт Магаса.

Плакат Аэрофлота: Летайте самолетами! Аэрофлот

По словам генерального директора аэропорта Магас Магомеда Цурова, рейсы «Аэрофлота» будут осуществляться до 30 октября. Кроме того, в Москву продолжит выполнять полеты компания «Победа». Таким образом, теперь в столицу России из Ингушетии можно будет улететь дважды в день.

Ранее сообщалось, что в 2022 году из аэропорта Магас запустят десять новых авиарейсов, в том числе в Нижневартовск, Тюмень, Ростов-на-Дону, Самару, Сочи и другие города РФ.

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