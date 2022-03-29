Ижевск, 29 марта, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Жительница Ижевска привлечена к административной ответственности за дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Штраф

Уточняется, что 13 марта женщина 1975 года рождения провела на Центральной площади Ижевска акцию протеста, в ходе которой она высказывала лозунги, дискредитирующие действия российской армии, направленные на защиту интересов страны и ее граждан.

В ее отношении был составлен протокол по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ.

Решением Октябрьского районного суда девушке назначен штраф в размере 15 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по аналогичной статье в Удмуртии женщина 1992 года рождения была оштрафована на 30 тыс. рублей, мужчине выписали штраф в размере 40 тыс. рублей.

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