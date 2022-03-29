29 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Для современной католической Польши православие, по большому счету, является полем внешней политики, на внутреннюю жизнь влияния оно оказывает мало. Однако с трансформацией Польши в Речь Посполитую 2.0 она вернется к реалиям многовековой давности, когда фактор православия был ключевым для поддержания стабильности страны.

Станислав Стремидловский, , 13:55 — REGNUM Константинопольский патриарх Варфоломей находится в эти дни в Польше. Он уже успел встретиться с польским президентом Анджеем Дудой и предстоятелем Польской автокефальной православной церкви митрополитом Саввой. Также запланирована его беседа с президентом Конференции католического епископата Польши архиепископом Станиславом Гондецким.

Патриарх Варфоломей Иван Шилов © ИА REGNUM

Польша до сих пор не числилась в приоритетах Варфоломея, хотя кое-что с этой страной Константинопольский патриархат связывает. Будучи в Варшаве, Варфоломей посетил могилу митрополита Дионисия, который в 1924 году вопреки протестам Русской православной церкви пошел на раскол и получил от Фанара томос об автокефалии для Польской православной церкви. Правда, самому польскому православию такой демонстративный антироссийский жест в довоенной Польше помог не слишком, наступление на него продолжалось. А в итоге автокефалия Польской православной церкви была полноценно признана лишь после Второй мировой войны определением Священного синода Русской православной церкви от 22 июня 1948 года. Кстати, до недавнего времени польский православный епископат в конфликтах между Константинопольским и Московским патриархатом предпочитал занимать сторону Москвы. Так, Польская православная церковь не поддержала выдачу Варфоломеем томаса об автокефалии Православной церкви Украины, проявив солидарность в том числе с Украинской православной церковью Московского патриархата. Но после начала специальной военной операции на Украине стали проявляться признаки изменений умонастроений.

Вселенский патриарх Варфоломей I подписывает томос об автокефалии Православной церкви Украины President.gov.ua

Польские православные в своей стране находятся в меньшинстве. Как пояснял в интервью ИА REGNUM в июле прошлого года митрополит Савва, «взаимодействие с государственными органами регулируется законом об отношениях государства с Польской православной церковью от 4 июля 1991 года. Положениями данного закона мы руководствуемся при взаимном сотрудничестве. Особой помощи от властей мы не получаем, а бывает и наоборот, при обсуждении различных проектов о православных запамятывают». Говоря о специфике церковной ситуации, Савва уточнял: «В связи с притоком множества верующих из-за границы, в церковной и литургической жизни мы используем следующие языки: церковнославянский, польский, греческий, украинский, белорусский, русский, лемковский, румынский, сербский и местные диалекты. Работа такого рода сложна. Но это наша реальность. Поэтому неправославному человеку трудно понять польское православие». Сейчас Польша приросла еще несколькими миллионами беженцев с Украины. Очевидно, что часть из них исповедует православие, с этим надо что-то делать. Поэтому неудивителен интерес, который Варшава вдруг стала проявлять к ситуации в православном мире. Но какого рода?

Последние несколько лет митрополит Савва и Синод Польской православной церкви подвергались критике со стороны ведущих польских изданий за «москвофильство» и «ориентацию на Россию». Это было большой натяжкой, так как Польская православная церковь, во-первых, руководствовалась каноническими правилами, а по ним именно Украинская православная церковь Московского патриархата, в отличие от Православной церкви Украины, является признанной всем православным сообществом. Во-вторых, польских православных явно не могла не смущать «болезнь этнофилетизма», которой страдает Православная церковь Украины с ее приверженностью украинскому национализму. Но ничего из перечисленного не является пороком в глазах польских властей. Даже, наоборот, это плюс, так как ослабляет Русскую православную церковь, а значит, и Россию, «политического врага» нынешней Варшавы, в целом. Поэтому повышенное внимание, которое к константинопольскому патриарху Варфоломею проявил президент Дуда, мотивировано сугубо светскими интересами и преследует сразу несколько интересов.

Президент Польшы Анджей Дуда (сс) Kancelaria Sejmu. Aleksander Zieliński

Варшава заинтересована в том, чтобы Польская православная церковь, как сейчас это делает Католическая церковь в Польше, стала подпоркой ее внешнеполитического курса. Ведь когда католический епископат осуждает Россию за ее «агрессию» на Украину, это может произвести впечатление только на украинских греко-католиков и католиков латинского обряда. Последние не являются религиозным большинством на Украине и сосредоточены преимущественно в западной части страны. Если радикальную антироссийскую позицию займет Польская православная церковь, то это уже станет серьезным аргументом для всех украинских православных, особенно для верных Украинской православной церкви Московского патриархата. А дальше — больше. Для современной католической Польши православие, по большому счету, является полем внешней политики, на внутреннюю жизнь влияния оно оказывает мало. Однако с трансформацией Польши в Речь Посполитую 2.0 она вернется к реалиям многовековой давности, когда фактор православия был ключевым для поддержания стабильности страны.

Тогда польский король Сигизмунд III Ваза вместе с иезуитами пытался оторвать доставшихся Варшаве после Люблинской унии православных на Украине как от Константинополя, так и от Москвы. Сейчас польские власти могут действовать иначе, вступив в альянс с Фанаром. Не случайно недавно стали появляться разговоры о возможном разрыве общения Украинской православной церкви Московского патриархата с Русской православной церковью, после чего епископат УПЦ МП мог бы обратится к Варфоломею с просьбой оказать покровительство и возглавить объединительный процесс с Православной церковью Украины. В случае реализации подобного сценария Польша или, точнее, Речь Посполитая 2.0 получила бы шанс на создание церковной православной оси Варшава — Киев — Фанар. А такой альянс для Русской православной церкви будет представлять серьезную проблему.