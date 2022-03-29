Казань, , 12:08 — REGNUM В марте спрос на покупку новостроек в Казани по сравнению с февралем сократился на 47%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу сервиса Avito.

Новое жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Также резкий спад спроса на новостройки наблюдается в Екатеринбурге (-30%), Ростове-на-Дону (-27%), Москве (-18%) и Перми (-13%).

По мнению экспертов онлайн-платформы, поднятие ставок с 7% до 12% приведет к увеличению ипотечного платежа примерно в 1,5 раза. Это выгоднее, чем рост в 2,5 раза при рыночном значении более 20%. Те, кто не остро нуждается в жилье, предпочтут отложить сделку и дождаться снижения ставок.

Отмечается, что вторичное жилье в Казани подорожало за март на 3,8%, цена за кв. метр достигла 143,3 тыс. рублей, по России — на 2,6%, до 104,8 тыс. рублей за кв. метр.

По данным «Циан. Аналитики», в лидерах по росту цен на вторичном рынке за март оказались Саратов (7,2%), Самара (5,7%), Ярославль (5,5%) и Санкт-Петербург (5,2%). Подешевела вторичка за месяц в Сочи на 0,1% (258 тыс. руб. за кв. метр) и в Хабаровске на 0,8% (114,4 тыс. рублей).

Ранее ИА REGNUM сообщало, с 1 апреля максимальный размер ипотечного кредита не должен превышать 12 млн. рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей и 6 млн. рублей для остальных субъектов РФ.

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