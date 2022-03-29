Лос-Анджелес, США, , 12:05 — REGNUM Гэри Росс объяснил, почему не стал снимать продолжения «Голодных игр» после коммерческого успеха первой картины франшизы. Об этом 29 марта сообщает портал Cinema Blend.

Голодные игры Kendra Miller

В очередном интервью кинематографист пояснил, что в рамках проекта фильма «Голодные игры» ему пришлось выступить как в качестве режиссёра, так и в качестве сценариста, и что люди порой не понимают, насколько это сложно.

«Я думаю, что люди не понимали, что у меня было две работы, — сказал Росс, — ты делаешь одну из этих вещей, прежде чем делать другую. Честно говоря, не было времени сделать обе хорошо за три с половиной месяца между фильмами, поэтому я пошёл дальше». Режиссёр добавил, что в то время ему нужно было снять фильм «Свободный штат Джонса», который является одной из любимых работ Росса, несмотря на то, что эту картину «мало кто видел».

Напомним, Гэри Росс адаптировал книгу Сьюзен Коллинз «Голодные игры» таким образом, что из неё были убраны различные сцены насилия. Благодаря этому картина получила возрастной рейтинг PG — 13 (фильм могут смотреть дети, достигшие 13-летнего возраста). Премьера фильма состоялась 22 марта 2012 года, при бюджете $78 млн фильм собрал в мировом прокате $694,3 млн.

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