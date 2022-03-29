Черкесск, , 12:04 — REGNUM Карачаево-Черкесия вошла в число субъектов с высоким показателем продолжительности жизни. Согласно предварительной оценке Росстата, ожидаемая продолжительность жизни в республике составит 73,47 года, сообщили 29 марта в пресс-службе главы и правительства региона.

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Среди субъектов-лидеров, по традиции, регионы Северного Кавказа. Первенство может достаться в очередной раз Ингушетии, где ожидаемая продолжительность жизни 80,52 года. Кроме того, в ТОП-5 вошли Дагестан (76,59 года) и Кабардино-Балкария (73,77 года). Третье место в пятерке заняла Москва с показателем 74,55 года.

В среднем в России показатель ожидаемой продолжительности жизни по итогам 2021 года, по данным Росстата, составит 70,06 года. Наиболее низок он в Дальневосточном федеральном округе — 68,06 года (-1,5%). В целом по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжительность жизни в среднем составит 73,79 года, что на 1,05% ниже, чем годом ранее.