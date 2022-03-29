Ярославль, 29 марта, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров поддержал идею отмены масочного режима в регионе. Об этом он заявил на заседании Ярославской областной думы 29 марта.

Vk.com/olegbekmemetev Масочный режим в транспорте

Вопрос об отмене масочного режима «для снижения социальной напряжённости» поднял депутат Ярославской областной думы Константин Гриднев.

«Например, в Московской области, в Москве уже масочный режим отменён. Может быть мы также вышли бы с инициативой от областной думы к губернатору от отмене масочного режима? Как одной из мер снижения социальной напряжённости. Ввиду и санкций, и спецоперации достаточно много проблем у нас накопилось и увеличилось в стране. Поэтому одна из мер будет по снижению градуса социальной напряжённости», — поинтересовался народный избранник.

Омбудсмен согласился с депутатом, подчеркнув, что он уже неоднократно высказывался по отмене этой меры.

«44 процента предпринимателей в ходе опроса выступили за снятие этих ограничений. И учитывая, что у нас и здравоохранение под это дело подстроилось, и последние ковидные ситуации показали, что мы справляемся и эти задачи по ограничениям — надо снимать», — отметил Альфир Бакиров.

По состоянию на 29 марта в Ярославской области был выявлен 291 случай коронавирусной инфекции, когда как в начале месяца суточные показатели превышали 1,5 тысячи.