Симферополь, 29 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Более 30 тысяч человек въехали в Республику Крым с территории Украины с начала специальной военной операции. Об этом сообщил 29 марта глава региона Сергей Аксёнов в эфире «Соловьёв Live».

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое

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«Людям оказываем максимальное содействие. Более 30 тысяч человек с 24 числа пересекли границу Российской Федерации на территории Крыма. Большинство едут дальше, кто-то приезжает к родственникам», — сказал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма заявил, что в регионе готовы обеспечить работой беженцев с территории Украины.