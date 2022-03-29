Стокгольм, , 12:08 — REGNUM Как показал обзор телеканала SVT от 29 марта, в период с 2016 по 2020 годы на севере Швеции наблюдались самые длинные очередь из пациентов в таких ленах, как Норрботтен, Вестерботтен, Емтланд, Херьедален и Вестерноррланд. Теперь местные власти пытаются решить проблему с помощью углубления межведомственного сотрудничества.

Стокгольм. Швеция

«Цель состоит в том, чтобы сократить очереди за счет координации отдельных направлений в системе здравоохранения», — заявила телеканалу региональный менеджер по второму медицинскому округу в лене Вестерботтен Ульрика Бергстрем.

По ее словам, местные власти различных округов намерены сотрудничать по целому ряду направлений, включая ортопедию, психологическую помощь, лечение глазных и кожных заболеваний, а также венерологии.

Отмечается, что проблема очередей особенно усугубилась за время пандемии коронавируса, когда плановые операции и приемы у лечащих врачей переносились или вовсе отменялись.