Оренбург, , 12:02 — REGNUM В Оренбурге снесли заброшенный павильон. Он представлял угрозу жизни и здоровью граждан. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Заброшенный остановочный павильон Пресс-служба администрации Оренбурга

Территорию огородили сигнальной лентой для обеспечения безопасности ожидающих транспорт оренбуржцев. По данным чиновников, объект был установлен незаконно. Остановочный павильон длительное время никто не содержал. Он находился в неудовлетворительном состоянии — разбиты стекла, обрушились части фасада.

Павильон снесли в течение одного дня — 28 марта. В настоящее время подрядчик приводит в порядок площадку, на которой находился объект. Вывозится мусор.