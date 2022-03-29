Оренбург, 29 марта, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Оренбурге снесли заброшенный павильон. Он представлял угрозу жизни и здоровью граждан. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Заброшенный остановочный павильон

Территорию огородили сигнальной лентой для обеспечения безопасности ожидающих транспорт оренбуржцев. По данным чиновников, объект был установлен незаконно. Остановочный павильон длительное время никто не содержал. Он находился в неудовлетворительном состоянии — разбиты стекла, обрушились части фасада.

Павильон снесли в течение одного дня — 28 марта. В настоящее время подрядчик приводит в порядок площадку, на которой находился объект. Вывозится мусор.