Стокгольм, 29 марта 2022, 12:06 — REGNUM 15 марта правительство Дании представило законопроект, который на практике запретит всем людям, которым сегодня двенадцать лет или меньше, когда-либо покупать никотиновые продукты. В Швеции такую инициативу оценили положительно, и уже сейчас некоммерческая организация «A non smoking generation» добивается внесения аналогичного законопроекта, передает телеканал SVT.
«Было бы здорово», — отметила в разговоре с журналистами генеральный секретарь организации Хелен Шерна.
Согласно замыслу датских властей, если законопроект будет принят, то в 2042 году, те кому исполнится 32 года, больше не смогут купить никотиносодержащие изделия в Дании.
«Мы давно этого добиваемся и с завистью смотрим на Данию», — прокомментировала Шерна.
Напомним, что ранее подобная инициатива была предложена и правительством Новой Зеландии.