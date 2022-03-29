Стокгольм, 29 марта, 2022, 12:06 — ИА Регнум. 15 марта правительство Дании представило законопроект, который на практике запретит всем людям, которым сегодня двенадцать лет или меньше, когда-либо покупать никотиновые продукты. В Швеции такую инициативу оценили положительно, и уже сейчас некоммерческая организация «A non smoking generation» добивается внесения аналогичного законопроекта, передает телеканал SVT.

Цитата из х/ф «Большая перемена». Реж. Алексей Коренев. 1972-1973. СССР Курение на рабочем месте

«Было бы здорово», — отметила в разговоре с журналистами генеральный секретарь организации Хелен Шерна.

Согласно замыслу датских властей, если законопроект будет принят, то в 2042 году, те кому исполнится 32 года, больше не смогут купить никотиносодержащие изделия в Дании.

«Мы давно этого добиваемся и с завистью смотрим на Данию», — прокомментировала Шерна.

Напомним, что ранее подобная инициатива была предложена и правительством Новой Зеландии.